أروع امرأه في العالم.. هاني سعد يحتفل بعيد ميلاد درة على طريقته الخاصة

احتفل رجل الأعمال هاني سعد، بعيد ميلاد زوجته الفنانة درة، بمشاركة جمهوره فيديو يجمع لقطات رومانسيه برفقة كعكة عيد الميلاد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وعلق على الفيديو كاتبا: “عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة في العالم، تملأ حياتي بالفرح والضحك والحب الذي لا ينتهي. بتكمليني بطرق لم أتخيلها، أحبك”.

علي الجانب الاخر تؤدي درة في مسلسل علي كلاي دور ميادة زوجة علي (أحمد العوضي) ومحور صراع رئيسي خلال مواجهته لمنافسيه وأعدائه في المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل على كلاي بجانب درة والعوضي عدد كبير من النجوم، من بينهم: طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، رحمة محسن، سارة بركة، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام؛ ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي).