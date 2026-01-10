قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

آخرهم درة.. 10 نجمات أثرن القلق في نفوس جمهورهن بسبب الإجهاض

درة
درة
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة درة ، حالة من الجدل الواسع بعد إعلان تعرضها للإجهاض مرتين، مما تسبب ذلك فى حالة من القلق من جانب جمهورها عليها حيث حاول الجمهور الإطمئنان عليها عبر انستجرام، ولم تكن درة النجمة الوحيدة التى تتعرضت الى الإجهاض من قبل وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

درة 

كشفت الفنانة درة، عن تعرضها للإجهاض، من خلال تعليقها على منشور صديقتها التي فقدت جنينها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت درة تعليقا لصديقتها: “أشعر بكِ يا ريم، لقد مررتُ بنفس التجربة مرتين للأسف، وكانت مؤلمة للغاية. كل دعمي لكِ ولجميع النساء.. بارك الله فيكِ وفي عائلتكِ”.

كوكى 

تعرضت الفنانة كوكى مجدى شقيقة الفنانة روبى للإجهاض، ونزيف حاد بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى على فيسبوك.

كوكى مجدى، نشرت صورة لها أثناء تواجدها بأحد المستشفيات، وحصلت على تفاعل كبير من أصدقائها.

شادية 

أما الفنانة الراحلة شادية تعرضت للتعنيف من زوجها الأول، مما أدى إلى إجهاض طفلها الأول، وعانت كثيرا للحصول على فرصة حمل ثانية وحصلت عليها بالفعل عندما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، ولكن أثر الإجهاض الأول كان حاضرًا ، وفقدت طفلها الثاني، ولم تكرر المحاولة لأسباب طبية.

يسرا 

بينما الفنانة يسرا حرمت من الامومة، بعدما أصر طبيبها الفرنسي على إسقاط الجنين، لأنه كان يشكل خطرا على حياتها، وتخلصت منه بالفعل وهو في الشهر الثالث، ولم تتمكن من الإنجاب لاحقا وهو ما صرحت به يسرا فى عدد من اللقاءات التليفزونية حيث كانت تصور فيلم "المهاجر" مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

الهام شاهين 

واعترفت إلهام شاهين خلال لقاء سابق مع برنامج "100 سؤال" أنها أجهضت مرتين باختيارها، وذلك لعدم شعورها بالاستقرار مع أزواجها في حينه، وعدم رغبتها في تربية طفل ضمن جو متوتر.

وكشفت أنها لم تنجب أطفالًا باختيارها، لعدم قدرتها على تخصيص الوقت اللازم لتربيتهم بسبب انشغالها في حياتها العملية، وأكدت أنها لم تندم على قرارها.

شيرين عبد الوهاب 

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن إجهاضها لطفلها الأول، وذلك عندما كانت ضيفة في برنامج "الخزنة"، الذى قدمه الفنان أمير كرارة، حيث قالت إنها لا ترفض الزواج مرة جديدة، بسبب زواجها الأول من مدحت خميس في سنّ مبكرة، معبرةً عن حزنها جدًا على ابنها الذي أجهضته في الفترة الأولى من زواجها قبل أن تطلب الطلاق وتنفصل عن خميس.

سهير رمزى 

بينما الفنانة سهير رمزي اعترفت بأنها أجهضت نفسها ثلاث مرات، وقالت إنها فعلت ذلك بسبب حبها لوالدتها وعدم رغبتها في وجود طفل ينافسها في قلبها وأنها ندمت على الإجهاض، لأنها تعتبره أكبر جريمة ارتكبتها في حياتها، ناصحةً النساء بعدم الإقدام على هذا الفعل، "لأن الولد هو السند الذي سيبقى لهن".

إيناس عز الدين 

واما مطربة آراب أيدول إيناس عز الدين، شاركت متابعيها تفاصيل الحزن على جنينها الأسبوع الماضي، بعدما أكد الأطباء أن بقاء الحمل بات يمثل خطرا على حياتها، وأجبرت على إجهاض الجنين، واكتفت بالقول "الضنا غالي قوي"!!.

مى حلمى

ونشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.

وقال محمد رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".

ونشر المطرب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، صورة لزوجته المذيعة مي حلمي، تظهر فيها على سرير بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية.

وطلب محمد رشاد، من جمهوره بالدعاء لزوجته مي حلمي، بالشفاء، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكتها الصحية.

وتفاعل جمهور محمد رشاد مع الصورة، بالدعاء لـ مي حلمي، عبر التعليقات على الصورة.

غزل

وأخيرا لاحادث الإجهاض الأكثر مأساوية كان للفنانة الاستعراضية غزل، التي دفعت الثمن عمرها، بعدما أرادت التخلص من جنينها لأسباب تتعلق بزواجها سرا، ورغبتها في استكمال طريق الشهرة، ولجأت إلى مستشفى خاص يقدم هذه الخدمة "المجرمة قانونا"، ودفعت ثمن الإهمال الطبي الموت، جراء جرعة تخدير زائدة.

درة كوكى شادية يسرا إلهام شاهين شيرين عبد الوهاب

