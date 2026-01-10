إطلالة ساحرة.. درة تتألق في سهرة خاصة مع زوجها | صور

خطفت الفنانة درة الأنظار خلال سهرتها الأخيرة برفقة زوجها المهندس هاني سعد، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وراقية عكست ذوقها المميز في اختيار الأزياء.



واختارت درة فستانًا طويلًا باللون البنفسجي الداكن، تميز بتصميم ناعم يجمع بين الأنوثة والفخامة، مع قصة كتف مكشوفة أبرزت جمال إطلالتها، وجاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم مخملي أضفى لمسة فاخرة، بينما انسدل الجزء السفلي بخامة ناعمة زادت من رقي اللوك.

ونسّقت درة إطلالتها مع مجوهرات ماسية أنيقة زادت من بريق الفستان، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الترابية، ما أبرز ملامحها بشكل طبيعي وجذاب.

وإليكم صور درة