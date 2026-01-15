عماد الدين حسين: مصر تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تنفيذ كافة بندود اتفاق غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ إسرائيل تبذل كل جهدها لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الانتقال الحقيقي لن يحدث ما لم يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطًا فعليًا وحقيقيًا على إسرائيل.

وأضاف في لقاء ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المؤشرات والشواهد الحالية تدل على أن ترامب لن يضغط على إسرائيل ضغوطًا فعلية، مواصلا: " قد تحدث انتقالات شكلية خلال الفترة المقبلة، قد تتضمن إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتشكيل مجلس السلام، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، إلا أن ذلك سيظل في الإطار الشكلي لا الجوهري".

وتابع، أنّ القضية الأساسية تتعلق بالمضمون لا بالشكل، لافتًا إلى تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية دعا الوزارات والهيئات إلى عدم مقاطعتها، وذكر أن ترامب يسعى إلى تحويل «مجلس السلم» إلى بديل للأمم المتحدة، ليس فقط في فلسطين وإنما على نطاق أوسع.

وواصل، أنّ الرئيس الأمريكي يتعامل خارج الأطر التقليدية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا من أجل التنفيذ الأمين للاتفاق، في مقابل مساعٍ إسرائيلية متواصلة لعرقلة الوصول إليه، وموضحًا أن الاتفاق نفسه، المكون من 20 نقطة، يتضمن العديد من العوائق والتفاصيل المعقدة.

وأكد أن من بين أبرز العقبات اشتراط بدء المرحلة الثانية بعد تسليم آخر أسير وآخر جثة، لافتًا، إلى أن هذه عقبة مفتعلة، حيث يتم منع إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام، مشددًا على أن العقبة الأكبر ستتمثل في مسألة سلاح حماس، والتي ستُستخدم ذريعة جديدة لعدم الانتقال إلى المرحلة التالية.