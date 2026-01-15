قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: مصر تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تنفيذ كافة بندود اتفاق غزة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ إسرائيل تبذل كل جهدها لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الانتقال الحقيقي لن يحدث ما لم يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطًا فعليًا وحقيقيًا على إسرائيل.

وأضاف في لقاء ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المؤشرات والشواهد الحالية تدل على أن ترامب لن يضغط على إسرائيل ضغوطًا فعلية، مواصلا: " قد تحدث انتقالات شكلية خلال الفترة المقبلة، قد تتضمن إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتشكيل مجلس السلام، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، إلا أن ذلك سيظل في الإطار الشكلي لا الجوهري".

وتابع، أنّ القضية الأساسية تتعلق بالمضمون لا بالشكل، لافتًا إلى تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية دعا الوزارات والهيئات إلى عدم مقاطعتها، وذكر أن ترامب يسعى إلى تحويل «مجلس السلم» إلى بديل للأمم المتحدة، ليس فقط في فلسطين وإنما على نطاق أوسع.

وواصل، أنّ الرئيس الأمريكي يتعامل خارج الأطر التقليدية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا من أجل التنفيذ الأمين للاتفاق، في مقابل مساعٍ إسرائيلية متواصلة لعرقلة الوصول إليه، وموضحًا أن الاتفاق نفسه، المكون من 20 نقطة، يتضمن العديد من العوائق والتفاصيل المعقدة.

وأكد أن من بين أبرز العقبات اشتراط بدء المرحلة الثانية بعد تسليم آخر أسير وآخر جثة، لافتًا، إلى أن هذه عقبة مفتعلة، حيث يتم منع إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام، مشددًا على أن العقبة الأكبر ستتمثل في مسألة سلاح حماس، والتي ستُستخدم ذريعة جديدة لعدم الانتقال إلى المرحلة التالية.

عماد الدين حسين اخبار التوك شو غزة اسرائيل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طبول الحرب تدق.. تأهب دولي وإغلاق أجواء ومغادرة بعثات مع تصاعد التوقعات بضربة ضد إيران خلال ساعات

بريطانيا

بريطانيا تغلق سفارتها مؤقتا في طهران

دونالد ترامب

ترامب: إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا

بالصور

لأول مرة.. شيفرولية سبارك الكهربائية تصل مصر رسميًا - أسعار ومواصفات

شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد