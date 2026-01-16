مصر حصدت 2 ونصف مليون دولار.. جوائز الكاف في بطولة كأس أمم إفريقيا

يلتقي مساء غد السبت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى تمام الساعة السادسة مساء غد السبت فى مباراة تحديدالمركز الثالث والرابع فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

فيما تقام مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 فى تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأحد بين منتخب المغرب والسنغال.



وحصد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مكاسب مالية بعد خروجه من الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وضمن منتنخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن حصد 2.5 مليون دولار بعدما وصل للدور نصف النهائي بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاءت جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف المرصودة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب على النحو التالي:

البطل 10 ملايين دولار



الوصيف 4 مليون دولار



الخروج من نصف النهائي 2.5 مليون دولار



الخروج من ربع النهائي 1.3 مليون دولار



الخروج من ثمن النهائي 800 ألف دولار



حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة 700 ألف دولار



المركز الرابع في المجموعة 500 ألف دولار