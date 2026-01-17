قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الجونة يفوز على مودرن سبورت بثنائية نظيفة بكأس عاصمة مصر

الجونة
الجونة
إسلام مقلد

حقق فريق الجونة الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-0،  على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدفي الجونة كل من مروان محسن وبلال السيد في الدقيقتين 23 و80 من عمر اللقاء.

تشكيل الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق مودرن سبورت على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكي الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا - مصطفى مطاوع - أحمد عبد الرسول - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: حفيظ إبراهيم - محمد محمود - رضا صلاح.

خط الهجوم: أدهم الرفاعي - مروان محسن - صمويل أومسا.

البدلاء:

أحمد مسعود - نور السيد - بلال السيد - احمد بليه - محمد النحاس - عبد الله السعيد - ارند راندريانانتيناينا - محمد عماد - هشام وائل.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: طارق سيد، محمود شعبان، أحمد مزهود، أحمد رضا.

خط الوسط: محمد صبري، وليد علي، أحمد يوسف، رشاد المتولي، محمد مسعد.

هجوم: محمود ممدوح.

وجلس على مقاعد البدلاء:  كريم عماد، محمد دسوقي، فيجيري، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، آدم رجم، سليم سليمان، حمدي مارسيلو.

