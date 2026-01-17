تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة بكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: طارق سيد، محمود شعبان، أحمد مزهود، أحمد رضا

خط الوسط: محمد صبري، وليد علي، أحمد يوسف، رشاد المتولي، محمد مسعد

هجوم: محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد دسوقي، فيجيري، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، آدم رجم، سليم سليمان، حمدي مارسيلو

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد السلام، فريق مودرن سبورت نظيره فريق الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.