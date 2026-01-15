اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بموعد مباراة الجونة في دور الـ16 بكأس مصر

أخطرت إدارة المسابقات باتحاد الكرة نادي بيراميدز بتحديد موعد مباراة الجونة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من ظهر الثلاثاء ٢٠ يناير الجاري على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر.

اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره الخارجي في العاصمة الإماراتية أبوطبي بالتعادل وديا أمام نطيره نيفتشي الأذربيجاني بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم.

والتقى بيراميدز مع نيفتشي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ختام مباريات معسكر أبوظبي، حيث سجل هدف بيراميدز في الشوط الأول البرازيلي إيفرتون داسيلفا.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء

خط الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

وحرص الجهاز الفني على تجربة جميع اللاعبين في المباراة الودية قبل ختام المعسكر والعودة غدا إلى القاهرة.