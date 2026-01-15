قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بموعد مباراة الجونة في دور الـ16 بكأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

أخطرت إدارة المسابقات باتحاد الكرة نادي بيراميدز بتحديد موعد مباراة الجونة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من ظهر الثلاثاء ٢٠ يناير الجاري على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر.

اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره الخارجي في العاصمة الإماراتية أبوطبي بالتعادل وديا أمام نطيره نيفتشي الأذربيجاني بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم.

والتقى بيراميدز مع نيفتشي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ختام مباريات معسكر أبوظبي، حيث سجل هدف بيراميدز في الشوط الأول البرازيلي إيفرتون داسيلفا.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء

خط الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

وحرص الجهاز الفني على تجربة جميع اللاعبين في المباراة الودية قبل ختام المعسكر والعودة غدا إلى القاهرة.

نادي بيراميدز اتحاد الكرة الجونة بطولة كأس مصر كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كل ما تريد معرفته عن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة

خلال الاجتماع

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد