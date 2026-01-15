تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بتروجت ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - زياد شاكر - أحمد فكري - يوسف شيكا

خط الهجوم: علي حمودة

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد شد - يوسف شرقية - أحمد زهدي - كريم هاني - عمر طارق - يحيى محمد - محمد عطية - يوسف ميشو

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.