بتروجت يضرب الجونة بثلاثية في كأس عاصمة مصر

حقق فريق بتروجت الفوز أمام الجونة في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

وحقق بتروجت الفوز بثلاثية مقابل هدف على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة.

وأحرز بتروجت الهدف الأول عن طريق صابر الشيمي بالخطأ في مرماه ثم تعادل الجونة في الدقيقة 87 عن طريق صامويل أوجو

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع احرز مصطفى البدري الهدف الثاني لفريق بتروجت

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع سجل بتروجت الهدف الثالث من ركلة جزاء عن طريق أدهم حامد

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى النقطة الثانية عشر في المركز الأول وعلى صدارة المجموعة الثانية بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة العاشرة، في المركز الثاني