قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإسباني يكشف حكام مباريات كأس السوبر

مباريات كأس السوبر الإسباني
مباريات كأس السوبر الإسباني
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته في مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير، بمشاركة أندية برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

ويفتتح السوبر الإسباني بمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو مساء غدٍ الأربعاء، على أن يُقام ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الخميس.

طاقم تحكيم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

أسند الاتحاد الإسباني إدارة اللقاء إلى الحكم دياز دي ميرا، بينما يتولى خورخي فيجيروا فاسكيز مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يقود الحكم ماتيو بوسكيتس إدارة ديربي مدريد، على أن يتولى خافيير إجليسياس مهمة تقنية الفيديو.

حكام المباراة النهائية

وسيقود الحكم خوسيه لويس مونويرا المباراة النهائية التي تجمع الفائزين من مباراتي نصف النهائي، بينما يتولى دانييل تروخيو مسؤولية تقنية الفيديو.

وتتجه الأنظار إلى جدة التي تستضيف البطولة وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات الكلاسيكو والديربي في واحدة من أبرز البطولات الإسبانية.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

ترشيحاتنا

الاجازات

ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين بالدولة وفقا لـ قانون الخدمة المدنية

المهندس إيهاب محمود

قيادي بحزب الجيل : قرارات مجلس الوزراء خارطة طريق ترسخ العدالة الاجتماعية

حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط

المؤتمر يهنئ البابا تواضروس واالأقباط بعيد الميلاد: وحدتنا صمام أمان الوطن

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد