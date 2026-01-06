الاتحاد الإسباني يكشف حكام مباريات كأس السوبر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته في مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير، بمشاركة أندية برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

ويفتتح السوبر الإسباني بمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو مساء غدٍ الأربعاء، على أن يُقام ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الخميس.

طاقم تحكيم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

أسند الاتحاد الإسباني إدارة اللقاء إلى الحكم دياز دي ميرا، بينما يتولى خورخي فيجيروا فاسكيز مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يقود الحكم ماتيو بوسكيتس إدارة ديربي مدريد، على أن يتولى خافيير إجليسياس مهمة تقنية الفيديو.

حكام المباراة النهائية

وسيقود الحكم خوسيه لويس مونويرا المباراة النهائية التي تجمع الفائزين من مباراتي نصف النهائي، بينما يتولى دانييل تروخيو مسؤولية تقنية الفيديو.

وتتجه الأنظار إلى جدة التي تستضيف البطولة وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات الكلاسيكو والديربي في واحدة من أبرز البطولات الإسبانية.