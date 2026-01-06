جوارديولا في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب مانشستر سيتي قبل سباق لقب البريميرليج

تعرضت طموحات مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية، بعدما أعلن مدربه الإسباني بيب جوارديولا عن غياب اثنين من عناصره الدفاعية الأساسية لفترة طويلة، عقب الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة تشيلسي، التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد الماضي.

وأكد جوارديولا أن المدافع البرتغالي روبن دياز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فيما سيفتقد الفريق خدمات الكرواتي يوشكو جفارديول لفترة أطول، بعد تعرضه لكسر في الساق خلال اللقاء ذاته.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال، وذلك بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحاته للصحفيين قبل مواجهة برايتون، المقررة مساء الأربعاء: «دياز يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيبتعد لعدة أسابيع، بينما سيغيب جفارديول لفترة طويلة بسبب الكسر».

وأضاف: «جون ستونز غير جاهز حاليًا، ولا يمكنني تحديد موعد عودته، في حين أن نيثن آكي في حالة جيدة».

وأشار المدير الفني الإسباني إلى ثقته في قدرة فريقه على تجاوز هذه المرحلة، قائلًا: «بالروح المعنوية الحالية يمكننا التغلب على الصعوبات، لكن علينا تقييم حالة الإرهاق واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب».

وعن تحركات النادي في سوق الانتقالات الشتوية، أوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي قد يبرم بعض الصفقات، لكنه استبعد تكرار سيناريو الموسم الماضي، مؤكدًا أن النادي لن يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين.

وتداولت تقارير صحفية أسماء عدة مرشحين للانضمام إلى السيتي، أبرزهم أنطوان سيمينو جناح بورنموث، ومارك جيهي مدافع كريستال بالاس، لتعويض النقص الدفاعي خلال الفترة المقبلة.