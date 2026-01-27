سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص

ردت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، علي تصريحات الفنانة وفاء صادق، حول استبعادها من مسلسل إمراة من زمن الحب.

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لصدى البلد: لا أريد الرد علي تلك التصريحات، ومن يرغب في الحديث فليفعل ذلك.

واستكملت الفنانة سميرة أحمد، حديثها: لا أعلم سر صدورها بعد 20 عامًا علي اذاعة المسلسل، فالأمر غريب،وقرار استبعادها كان نابع من المخرج، هو صاحب تلك القرارات وليس لي علاقه به.

وتابعت في رسالة إلى وفاء صادق: اعادة فتح الموضوع مرة أخري، لم تضايقني، ولكني لا أفهم سر فتحه مرة أخري.

تصريحات وفاء صادق :

كشفت الفنانة وفاء صادق في أثناء حلولها ضيفة على برنامج عسل وطحينة، عن تفاصيل استبعادها من مسلسل امرأة من زمن الحب، والتي قدمته بدلًا منها الفنانة جيهان فاضل.

وقالت وفاء صادق: صورت 4 أيام في مسلسل "امرأة من زمن الحب" ومدام سميرة أحمد مشتني.



وتابعت: كان دور مهم وهي نجمة كبيرة ولها جمهورها بس أنا بشتغل لأني بحب المهنة .. هتعكنن عليا وهتكرهني في اللي بحبّه مش هدي اللي أنا عايزاه، بالنسبة لي في الوقت ده هي كانت طنط سميرة لأنها من أصدقاء أبويا، فمينفعش يبقى بينا غيرة.