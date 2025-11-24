بعد ساعات من البحث..العثور على جثمان الصغير الغارق بمياه ترعة قفط بقنا

تمكنت الجهود الشعبية لأهالي مدينة قفط جنوب قنا، من العثور على جثمان الصغير الغارق فى مياه الترعة المجاورة لمنزلهم، بعد ساعات من البحث امتدت لأكثر من ٣٦ ساعة.

وتبين أن تيار المياه جرف جثة الطفل الصغير لمسافة للأمام، ما تسبب فى تعقيد عمليات البحث داخل مياه الترعة وتأخر الوصول للجثمان.

وجرى انتشال جثمان الصغير ونقله عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعه تحت تصرف النيابة العامة، والتى قررت دفن الجثمان وإصدار تصريح الدفن.

وشيع أبناء مدينة قفط جثمان الطفل الصغير إلى مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن بين الأهالى، وأسرة الطفل التى كانت فى حالة انهيار.

وكان الصغير أحمد هيثم أحمد موسى، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، مقيم بمنطقة المنشية بمركز قفط، لقى مصرعه غرقا فى الترعة، بعدما حاول انتشال الكرة من مياه الترعة.