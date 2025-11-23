قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جلسة متخصصة بجناح الشركة القابضة تستعرض حلولا ذكية متقدمة للتنبؤ المكاني بالأعطال

خلال اللقاء
خلال اللقاء
آية الجارحي

شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات IWWI Cairo 2025 انعقاد جلسة فنية متخصصة تناولت أحدث الابتكارات في إدارة شبكات مياه الشرب، تحت عنوان:"تطبيقات متقدمة لحلول ذكية لدعم الابتكار والاستدامة للتنبؤ المكاني بالمخاطر والأعطال المحتملة وتقليل الفاقد باستخدام الذكاء الاصطناعي الجغرافي GeoAI وتقنيات تعلم الآلة ونظم المعلومات الجغرافية GIS" 

وأكدت الجلسة على الدور المحوري للتقنيات الذكية في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستدامة، حيث استعرض المتحدثون نماذج عملية لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي في تحليل البيانات، والتنبؤ بالأعطال، وتحديد النقاط الحرجة داخل الشبكات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.

وقدّم الجلسة كل من:

  • المهندس أحمد السيد – رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة
  • المهندس سيد البلتاجي – مدير عام المياه غير المحاسب عليها بالشركة القابضة

وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث استعرض الدكتور المهندس إبراهيم مختار إبراهيم من قطاع GIS بالشركة القابضة تجربة تطبيقية رائدة في محافظة سوهاج، تضمنت استخدام تقنيات GeoAI ونماذج تعلم الآلة لدمج البيانات المكانية وتحليلها بهدف التنبؤ بالأعطال المحتملة مثل التسربات والكسور، وقد أظهرت النتائج نجاحًا كبيرًا وأفقًا واسعًا للتطبيق على مستوى الجمهورية.

كما قدمت المهندسة ميرفت صلاح عبد الفتاح من شركة مياه دمياط عرضًا حول تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكميات الفاقد المحتملة داخل المناطق المعزولة، موضحة كيف تساهم هذه النماذج في تحسين خطط التشغيل وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة الشبكات.

وأكدت الجلسة أهمية دمج التحليلات الجيومكانية الذكية مع نظم المعلومات الجغرافية، وتبني نماذج تشغيل تعتمد على التحول الرقمي وربط قواعد البيانات، بما يدعم رفع كفاءة الإنتاج ويحقق أهداف الاستدامة المائية، ويعزز من قدرة الشركات على إدارة الشبكات بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وقد شهدت الجلسة حضورًا وتفاعلًا واسعًا من المشاركين، باعتبارها واحدة من أبرز الجلسات التخصصية داخل جناح الشركة القابضة، وجسرًا مهمًا لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يعزز توجه الدولة نحو الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.ر

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقليل الفاقد باستخدام الذكاء الاصطناعي فعاليات IWWI Cairo 2025 دعم الابتكار والاستدامة للتنبؤ المكاني

