قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
فتح أبواب اللجان الفرعية بـ13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
المصريون يختارون نوابهم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.. بعد قليل
إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال
قبل بدء التصويت بالمرحلة الثانية.. تعرف على عدد اللجان وإجمالي الناخبين والمترشحين بانتخابات مجلس النواب
شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم
مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة
حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد بمصر الجديدة.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصين ما تزال صاحبة اليد العليا في مجال المعادن الأساسية

الصين
الصين

بدأت ملامح توجه جديد تتشكل في بكين بشأن تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة وبعض المعادن الأساسية، وذلك عقب الاجتماع الذي جمع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج في أكتوبر بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

ويعكس القرار حالة من الارتياح لمستهلكي هذه المعادن في القطاعات غير العسكرية حول العالم، بعدما تراجعت المخاوف من نقص الإمدادات التي ظلت خاضعة لضوابط صارمة خلال الفترة الماضية. لكن هذا الانفراج لا يمتد بالقدر نفسه إلى الصناعات الدفاعية أو للمنتجين الجدد خارج الصين، الذين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من المنافسة بفعل عودة الواردات الصينية منخفضة التكلفة.

وقررت الصين تعليق أحدث حزمة من ضوابط التصدير لمدة عام كامل، وهي الضوابط التي كانت تهدد بخنق إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الصناعية. كما جمّدت بكين الإجراءات الأكثر تشددًا التي فُرضت منذ ديسمبر 2024 على تصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون ومواد أخرى، وهي القيود التي مثّلت فعليًا حظرًا على وصول هذه المنتجات إلى السوق الأميركية.

ورغم هذا الانفراج، ما تزال القيود المفروضة على المستخدمين النهائيين العسكريين والاستخدامات ذات الطابع العسكري في الولايات المتحدة قائمة دون تغيير، في رسالة تؤكد استمرار بكين في الفصل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية ضمن سياساتها التنظيمية.

الصين المعادن الأساسية المعادن صادرات المعادن ترمب التصدير الواردات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

سيارة كيوت

بديل التوكتوك في الجيزة| سيارة بجاج كيوت رخَّصها وهيرجعلك 11 ألف جنيه

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

اسعاف - أرشيفية

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

مديرية أمن القليوبية

كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

بالصور

نيكول سابا تخطف الأنظار خلال تكريمها فى مهرجان الأفضل

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد