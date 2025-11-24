الدقهلية تفتح لجانها دون معوقات.. منافسة قوية على 36 مقعدًا في انتخابات البرلمان

أكد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من محافظة الدقهلية، انطلاق عملية التصويت في الدقائق الأولى من فتح اللجان ضمن المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان 2025، موضحًا أن الدقهلية تُعد واحدة من أكبر المحافظات المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة نحو أربعة ملايين ونصف المليون مواطن موزعين على 19 مركزًا، كما تضم الدقهلية ما يقرب من 675 مركزًا انتخابيًا تتبعها 795 لجنة فرعية، جميعها فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا دون معوقات تُذكر.

وأضاف أن المحافظة أنهت استعداداتها قبل انطلاق التصويت، حيث تم تجهيز المقرات الانتخابية بالبرجولات والمقاعد لاستقبال الناخبين، إلى جانب توفير خدمات لوجستية خاصة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سهولة دخولهم إلى اللجان وإتمام عملية التصويت دون صعوبة، مشيرا إلى أن المنافسة داخل الدقهلية تبدو شديدة، حيث يخوض 288 مرشحًا السباق على 36 مقعدًا بنظامي الفردي والحزبي، في ظل توقعات بإقبال ملحوظ عبر مختلف المراكز مع بداية اليوم الانتخابي.