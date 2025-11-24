قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الناخبون أمام لجان القاهرة: صوتي مش بزجاجة زيت ولا كيس سكر

هاجر ابراهيم

استضاف هاني النحاس، مراسل صدي البلد، عددا من الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم بإنتخابات مجلس النواب 2025، بإحدى اللجان فى مصر الجديدة.

وكانت أغلب تعليقات الناخبين، “شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع ما قدمه من تطوير لمصر فى جميع المجالات”.

وقالت إحدي الناخبات: “أحيي الرئيس السيسي من أجل جميع الإنجازات التي يقدمها لنا”.

وقالت أخري: “الرئيس السيسي هو حبيب مصر كلها، ونقوله كمل ياريس وعدتنا من كام سنة ووفيت بكل وعودك، ونشكره ألف شكر تحيا مصر”.

وتابع ناخب شاب: “أشكر الرئيس السيسي على أنه خلاني أحب بلدي  بسببه وهذا يكفيني”.

وأضاف ناخب أخر: “شعب مصر شعب نزيه مش بتاع زجاجة زيت وكيس سكر، احنا بتوع كلمة حرة.. وصوتي محدش يشتريه".

