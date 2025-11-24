وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وتم الإدلاء في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع أسسًا راسخة لدولة ديمقراطية حديثة، تقوم على مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس النواب.