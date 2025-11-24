وزير التعليم العالي يُدلي بصوته ويحث شباب الجامعات إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات

أدلى صباح اليوم، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس، محافظة القاهرة، والتي تُعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٤ ، ٢٥ نوفمبر الجاري.

التصويت في الانتخابات يُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا

وعقب الإدلاء بصوته، دعا الدكتور أيمن عاشور جموع المواطنين، ولاسيما شباب الجامعات، إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات يُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل فرد حريص على مستقبل الوطن، وداعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة وفرت جميع السُبل اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، معربًا عن ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه على أداء دوره الوطني والمجتمعي بمسؤولية كاملة.