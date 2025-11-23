وزير التعليم العالي يحضر تدشين مسلسل "نور وصندوق الأسرار"

يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، حفل تدشين المسلسل الكرتوني "نور وصندوق الأسرار".

الحفل نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

يحضر حفل التدشين رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الأستاذ الدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر ونائب مجلس إدارة المنظمة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، ووائل بخيت نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة جينا الفقي، ورئيس تحرير مجلة "نور" الدكتورة نهى عباس، بالإضافة إلى قيادات المنظمة ومجلة "نور".

يبدأ الحفل في تمام العاشرة من صباح الغد الإثنين الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، بقاعة كبار الزوار بإدارة جامعة الأزهر.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة "نور" هي مجلة قصص مصورة مصرية موجهة للأطفال من سن ٨ إلى ١٨ عامًا، تصدر تحت إشراف الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

تهدف المجلة إلى نشر الفكر الوسطي للإسلام ، وتربي الأطفال على القيم الإنسانية السامية بعيدًا عن الأفكار المتطرفة، مع الاهتمام بالقضايا الوطنية والعلمية وتنمية مهاراتهم.

قدمت مجلة "نور" والقائمون عليها من قبل 6 مسلسلات تخدم هذا الهدف، منها "نور في قرية الطيبين"، "نور وبوابة التاريخ"، "نور والرحلات الخارقة"، "نور ورسالة النور"، "نور والكتاب العجيب"، و"نور والكوكب السعيد".

أما مسلسل "نور وصندوق الأسرار" الذي تدشنه المنظمة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، تدور أحداثه حول انبهار الطفل نور باختراع عمه العبقري، وهو جهاز يعمل بالهولوجرام والذكاء الاصطناعي، يمكنه استحضار أي شخصية تاريخية أو علمية لتتصرف وتتكلم وتفكر وفقًا لشخصيتها الحقيقية.

ومن الشخصيات التي ستظهر بتقنية الهولوجرام في المسلسل عالم الاجتماع جمال حمدان، البروفيسور مجدي يعقوب، الدكتور فاروق الباز، الدكتور علي مصطفى مشرفة، والشيخ محمد عبده.