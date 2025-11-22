التعليم العالي.. أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، حيث تنوعت الفعاليات بين مؤتمرات دولية واجتماعات لمجالس وهيئات تابعة للوزارة، ولقاءات تعاون ثنائي، وزيارات ميدانية، في إطار مواصلة الجهود لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور الجامعات المصرية كمحرك رئيسي للابتكار والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

أول زيارة رسمية للرئيس الكوري لمصر منذ توليه منصبه في يونيو 2025

شهدت جامعة القاهرة لقاءًا موسعًا مع الرئيس الكوري لى جاى ميونغ في أول زيارة رسمية لمصر منذ توليه منصبه في يونيو 2025، وذلك لإلقاء كلمة حول مبادرات كوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وذلك بحضورالدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ود.محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، واعرب رئيس جمهورية كوريا عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة ذات التاريخ والحضارة، وهي أول جامعة يقوم بزيارتها، مشيرًا إلى أن السبب في هذه الزيارة هو اللقاء مع الطلاب الذين يمثلون القوة التي تدفع مستقبل العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى مرور ٣٠ عام على العلاقات بين مصر وكوريا، وأنهما يمتلكان تاريخا عريقا يمتد لآلاف السنين، وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الشراكة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية أثمرت عن برامج أكاديمية وبحثية متميزة، ومشروعات صناعية وتقنية رائدة تُعبر عن رؤيتهم المشتركة التي تقوم علي الإستثمار في الإنسان وبناء اقتصاد قائم علي المعرفة، انطلاقا من إيمان الدولة المصرية فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الانفتاح والتعاون الدولي وتعزيز الشراكات الفاعلة مع الدول الصديقة، وأن زيارة الرئيس لي جاي ميونغ تمثل دفعة قوية لهذه الجهود وتفتح آفاقا أوسع أمام الشباب والمؤسسات العلمية بمصر، متطلعًا إلي بدء مرحلة جديدة من العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر إزدهارًا للبلدين، كما أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن زيارة الرئيس الكوري ليست حدثًا بروتوكوليًا فحسب، بل تمثل بداية لمسار استراتيجي جديد بين جامعة القاهرة والجامعات الكورية تنعكس نتائجه الإيجابية علي شباب البلدين، وتجسد الاحترام المتبادل الذي يجمع بينهما، ويؤكد الرغبة في بناء مستقبل أفضل.

أعلن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS)، نتائجه لعام 2025 حيث تم إدراج 25 جامعة مصرية في هذا التصنيف، الذي يشمل ترتيب أفضل 2000 جامعة من حوالي 100 دولة على مستوى العالم، وقد برزت الجامعات المصرية بعدد 126 مرة في 24 تخصصًا من بين 57 تخصصًا علميًا يشملها التصنيف ضمن المجالات الرئيسية: العلوم الطبيعية، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

أعلن تصنيف QS العالمي للاستدامة نتائج نسخته الجديدة لعام 2026، والتي كشفت عن زيادة في تمثيل الجامعات المصرية داخل التصنيف؛ حيث تم إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة هذا العام، لتحقق ارتفاعًا متواصلًا بعد أن كانت 18 جامعة فقط في نسخة 2024، ثم 26 جامعة في نسخة 2025، مع الحفاظ على جميع الجامعات التي ظهرت سابقًا دون خروج أي جامعة، وانضمام ثلاث جامعات لأول مرة، وثمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه النتائج، مؤكدًا الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، وهو ما أثمر عن تقدم متواصل في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية عالميًا، والعمل على جعل مصر قبلة تعليمية متميزة ورائدة، استثمارًا لمكانة وتاريخ الجامعات المصرية في التميز الأكاديمي والبحثي.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور توم أردمي، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني التشادي، والسيد محمد عبدالكريم هنو، سفير تشاد في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والتشادية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين، وتُسهم في بناء القدرات البشرية، وتناول الاجتماع آليات تشجيع طلاب تشاد على الدراسة في الجامعات المصرية، والاستفادة من التقدم الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، بالإضافة إلى وجود تسهيلات في الإجراءات الدراسية والإدارية، وتطور نظم دفع المصروفات والرسوم الدراسية، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتورة فيسنا يانفيسكا وزيرة التعليم والعلوم بدولة مقدونيا الشمالية، بحضور السيدة إلما ألتوروك، سفيرة مقدونيا الشمالية بالقاهرة، لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث الجانبان توسيع نطاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل الخبرات بين المراكز البحثية المتخصصة، ووضع آليات لمواجهة التحديات المشتركة في مجال البحث العلمي والابتكار والصناعة.

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد مارك هيوارد، مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتنمية القدرات البشرية، تناول اللقاء التحضيرات للمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقرر انعقاده في يناير المقبل بالقاهرة، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني، بمشاركة مؤسسات تعليمية من مصر والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وبحث آفاق التطوير في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع تنسيقي لأفرع الجامعات الأجنبية، وأكد الدكتور أيمن عاشور على التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو التوسع المدروس في التعليم العالي وتدويله، لتصبح منصة تعليمية دولية رائدة عالميًا، ووجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة، وأكد الدكتور أيمن عاشور على الترابط والتكامل بين فروع الجامعات الأجنبية وباقي روافد منظومة التعليم العالي المصرية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يحقق التكامل بينها جميعًا في إطار تطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مشاركتها في جميع المبادرات الوطنية، ومن بينها مبادرة "تحالف وتنمية".

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد/ صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم زيارات مشتركة لأعضاء هيئة التدريس ، وتقديم برامج دراسية ذات شهادات مزدوجة.

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اجتماعًا مع وفد الجامعة المفتوحة في الصين برئاسة الدكتورة فان شياو روي نائبة رئيس الجامعة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وتناول اللقاء استعراض فرص تطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبرامج الأكاديمية، وخاصة البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في المجالات التعليمية والثقافية بين البلدين.

قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة تفقدية داخل معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، الذي افتتحه د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وقيادات الشركات العالمية والمحلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال جولته أوضح الوزير أن التعليم العالي يشهد تحولا جذريًّا في ظل توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأن الوزارة تتعامل مع هذه التحولات من منظور شامل يستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، وتحديث المناهج، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ الأطر الأخلاقية والحوكمة المسؤولة لضمان الاستخدام الآمن والفعّال لهذه التقنيات، وأعلن الوزير عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، تتيح أجهزة حاسوبية مؤمنة فائقة السرعة مزودة بوحدات معالجة رسومات متقدمة (GPUs) لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.