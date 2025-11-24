قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
برلمان

المشاركة حق دستوري..المستشار حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

رئيس النواب

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ اليوم الإثنين ، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين - قسم النزهة - محافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وحق دستوري أصيل لكل مواطن له حق التصويت، مؤكدا على أن حرص المواطن على الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بحرية كاملة سيؤدي إلى إفراز عناصر قادرة على تمثيل شعب مصر تحت قبة البرلمان ومعبرة عن آماله وتطلعاته، وستضع نصب عينيها المصلحة العليا للدولة المصرية بما يضمن رضاء الشارع المصري.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشعب المصري العظيم إلي التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثله داخل مجلس النواب بإرادة حرة متجردة نابعة من ضمير وطني خالص، مشدداً على ثقته الكاملة في وعي وإدراك المصريين لمسئوليتهم الوطنية في ممارسة حقوقهم الدستورية، لاسيما في ظل دعم ورعاية جميع مؤسسات الدولة لضمان وصول صوت كل مصري في الداخل والخارج لمن اختاره بإرادة حرة نزيهة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن  تقديره لجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في اتباع كل سبل ضمان تعزيز النزاهة خلال مراحل العملية الانتخابية سواء بالداخل أو الخارج للخروج بنتائج تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري في اختيار ممثليه.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية والتقدير لوزارة الداخلية التي اتخذت أقصى درجات الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية وسيرها في جميع لجان الاقتراع بسهوله وأمان.

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

