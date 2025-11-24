قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
تحقيقات وملفات

4 طرق سريعة لمعرفة لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025
إسراء عبدالمطلب

ساعات قليلة تفصل المصريين عن بدء عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى على مستوى 13 محافظة في الداخل، بعد أن انطلقت المرحلة الأولى في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر. 

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية ورقمهم في كشوف الناخبين بسهولة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال التطبيق المخصص للهواتف المحمولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تسهيل عملية الاقتراع وضمان وصول الناخبين إلى مقار لجانهم الانتخابية دون عناء، حيث حددت الهيئة أسلوبًا رسميًا للحصول على المعلومات اللازمة قبل الذهاب للإدلاء بأصواتهم.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في الإنتخابات

طرق الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بكل مواطن ورقمه الانتخابي عن طريق الرقم القومي باتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول على موقع الهيئة: https://www.elections.eg/
  • الضغط على أيقونة “استعلم عن موقفك الانتخابي”
  • إدخال الرقم القومي
  • ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.

كما يمكن للمواطنين استخدام عدة طرق رسمية أخرى، تشمل: إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم 5151، الاتصال الهاتفي على رقم 141، أو تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة. هذه الوسائل تضمن سهولة الوصول إلى المعلومات بدقة وفي وقت قصير.

تفاصيل المرحلة الثانية وجدول الانتخابات

تُجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. 

ويستمر الاقتراع في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن نتائج المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

ويجدر بالذكر أن الطعون على نتائج المرحلة الثانية يمكن تقديمها خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، أي بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، حيث تفصل المحكمة في الطعون خلال عشرة أيام، من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر. أما جولة الإعادة، فستُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

النظام الانتخابي وتسهيلات الهيئة

تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات دائمًا لتقديم كل سبل الدعم للمواطنين لضمان مشاركة واسعة وشفافة، حيث توفر أدوات إلكترونية مبتكرة لتقليل أي عقبات أمام الناخبين. كما تأتي هذه المرحلة في إطار الجهود الرامية لتعزيز العملية الديمقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بأمان وسهولة، في ظل متابعة دقيقة لكل الإجراءات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

المزيد

