عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت اليوم الإثنين ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءاً ،والمستمرة حتي الغد الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تابع المحافظ من داخل غرفة العمليات سير عملية الانتخابات في يومها الأول واطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

أكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم ، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاَ ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءاً .

أشار محافظ الشرقية إلي أنه تم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الإنتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات إلى جانب وضع خطة تأمين طبية وأمنية متكاملة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طارئ مع الإلتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.