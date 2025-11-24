قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
بالصور

عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت اليوم الإثنين ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءاً ،والمستمرة حتي الغد الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تابع المحافظ من داخل غرفة العمليات سير عملية الانتخابات في يومها الأول واطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

أكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم ، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاَ ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءاً .

أشار محافظ الشرقية إلي أنه تم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الإنتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات إلى جانب وضع خطة تأمين طبية وأمنية متكاملة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طارئ مع الإلتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

الشرقية محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية مجلس النواب

فيديو

