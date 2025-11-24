قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة خارج التوقعات.. أمطار رعدية وسيول تضرب تلك المحافظات

حالة الطقس اليوم
شيماء مجدي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس ، خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد بعض المحافظات فى مصر سيول وأمطار رعدية وبرق، كما أنه من المتوقع نشاط للرياح بشكل قوى مع اضطراب شديد للبحار .

من جانبه، كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 نوفمبر 2025، بدءاً من ظهر الاثنين وتستمر الثلاثاء في حالة جوية متقلبة ومفاجئة، وهي من الحالات التي  يجب أن نحذر منهت  لأنها فيها أمطار – سيول – انخفاض حرارة – هبات رياح قوية – اضطراب شديد للبحر.

خريطة سقوط الأمطار


وأوضح "فهيم" ، خلال تصريحاته،  تسلسل وتأثيرات الحالة المتوقعة حسب خرائط الأرصاد:

أولاً: الأمطار اليوم الاثنين 24 / 11

️ فرص أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة وقد تصل إلى رعدية على مناطق واسعة.

️ السواحل الشمالية والوجه البحري قد تشهد أمطاراً قد تكون غزيرة أحياناً على بعض الفترات.

السلوم – مطروح – الضبعة – العلمين – الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد

تمتد الفرص لدلتا الداخل وقد تصل بشكل محدود إلى:
القاهرة الكبرى – شبرا – 6 أكتوبر – القناطر – العاشر – بنها
جنوب قناة السويس وسيناء فترات متقطعة.

خطر السيول يعود


بعض مناطق البحر الأحمر قد تتعرض لـ سيول محتملة خاصة:
– حلايب – شلاتين – مرسى علم.

أمطار يوم الثلاثاء 25 / 11 :
تستمر من فجر الثلاثاء وتتركز اكثر على سيناء وجنوب البحر الاحمر وقد تتحول إلى سيول خاصة فى الوديان القريبة من مرسى عالم والقصير...

درجات الحرارة


انخفاض واضح في درجات الحرارة النهار والليل على أغلب المناطق.

أجواء خريف مائل للبرودة في الصبح بدري ومائل للحرارة ظهراً على أغلب الأنحاء.

جنوب الصعيد: ما زال معتدل نهاراً يميل للبرودة أول الليل.

ً: الرياح

هبات رياح قوية أحياناً على معظم الأنحاء.
▪️ نشاط الرياح قد يسبب:
– إثارة الأتربة والرمال.
– انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والصحراوية.
– تأثر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.
الرياح أقوى على:
الصحراء الغربية
سواحل البحر المتوسط
شمال ووسط الصعيد

رابعاً: حالة البحر

▪️ البحر المتوسط: مضطرب وارتفاع الموج من (1.5 – 2.5) متر.
▪️ البحر الأحمر: خفيف لمعتدل.

تحذير من حالة الطقس


كما قدم "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " تحــذيرهام جداً ، حيث  قد تتطور السحب الرعدية بحيث يحدث: برق ورعد على بعض المناطق
و نشاط رياح هابط (downdraft) يسبب تطاير الأتربة، مع احتمال سيول على أجزاء من البحر الأحمر، و صعوبة قيادة على بعض الطرق بسبب انخفاض الرؤية

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
الإطارات
مدارس وسط البلد
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
