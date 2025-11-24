قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
فتح أبواب اللجان الفرعية بـ13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
المصريون يختارون نوابهم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.. بعد قليل
إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال
قبل بدء التصويت بالمرحلة الثانية.. تعرف على عدد اللجان وإجمالي الناخبين والمترشحين بانتخابات مجلس النواب
شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم
مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة
حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد بمصر الجديدة.. بعد قليل
توك شو

إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


وجاء أيضًأ أنه تم رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال.

كما أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري اللبناني، أن الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله وحماس، تدل على أن نظام المعركة تغير، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم رئيس أركان حزب الله هيثم على الطبطبائى.

وقال خالد حمادة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كل الاجراءات المتخذة لم تستطيع حماية رئيس اركان حزب الله في بيروت، مؤكدا أن إسرائيل لديها قدرة عسكرية كبيرة.

حزب الله سيواجه ظروف صعبة

 

وتابع الخبير العسكري اللبناني، أن حزب الله سيواجه ظروف صعبة كبيرة، خاصة بعد إستهداف أغلب القيادات، ولكن حزب الله أصبح عبئا على الشعب اللبناني، بعد سقوط شهداء من المدنيين.

وأشار خالد حمادة إلى أن لبنان تسعى للإستفادة من حالة سلام، من أجل تكوين الدولة والسلطة الوطنية.
 

