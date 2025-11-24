أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



كما أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري اللبناني، أن الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله وحماس، تدل على أن نظام المعركة تغير، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم رئيس أركان حزب الله هيثم على الطبطبائى.

وقال خالد حمادة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كل الاجراءات المتخذة لم تستطيع حماية رئيس اركان حزب الله في بيروت، مؤكدا أن إسرائيل لديها قدرة عسكرية كبيرة.

حزب الله سيواجه ظروف صعبة

وتابع الخبير العسكري اللبناني، أن حزب الله سيواجه ظروف صعبة كبيرة، خاصة بعد إستهداف أغلب القيادات، ولكن حزب الله أصبح عبئا على الشعب اللبناني، بعد سقوط شهداء من المدنيين.

وأشار خالد حمادة إلى أن لبنان تسعى للإستفادة من حالة سلام، من أجل تكوين الدولة والسلطة الوطنية.

