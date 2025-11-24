قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
فتح أبواب اللجان الفرعية بـ13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
المصريون يختارون نوابهم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.. بعد قليل
إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال
قبل بدء التصويت بالمرحلة الثانية.. تعرف على عدد اللجان وإجمالي الناخبين والمترشحين بانتخابات مجلس النواب
شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم
مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة
حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد بمصر الجديدة.. بعد قليل
أخبار البلد

إسلام دياب

ينشر صدى البلد بالأرقام عدد اللجان الفرعية والمترشحين وإجمالي الناخبين بكل محافظة من المحافظات الـ13 من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب التي تجري بها عملية تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ بعد قليل في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للمرحلة الثانية فى 13 محافظة بعدد الدوائر واللجان الفرعية وهى : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأنه هناك 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يختارون بين 1316 يتنافسون علي 142 مقعدًا.

وبعد انتهاء التصويت يتم الفرز والحصر العددي وأن آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهية في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:

القاهرة : 19 دائرة انتخابية، 205 مترشح، 334 مقرا انتخابيا، 724 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 8 ملايين و621 ألفا و305.

القليوبية : 6 دوائر انتخابية، 71 مترشحًا، 321 مقرا انتخابيا، 500 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و676 ألفا و78.

الدقهلية : 10 دوائر انتخابية، 288 مترشحًا، 657 مقرا انتخابيا، 795 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و708 آلاف و301.

الغربية : 7 دوائر انتخابية، 140 مترشحًا، 613 مقرا انتخابسا، 642 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و658 ألفا و896.

المنوفية : 6 دوائر انتخابية، 125 مترشحًا، 500 مقر انتخابي، 541 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و973 ألفا و483.

كفر الشيخ : 4 دوائر انتخابية، 88 مترشحًا، 501 مقر انتخابى، 527 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و420 ألفا و183.

الشرقية : 9 دوائر انتخابية، 253 مترشحًا، 975 مقرا انتخابيا، إجمالي الناخبون 4 ملايين و905 آلاف و724.

دمياط : دائرتين انتخابيتين، 39 مترشحًا، 137 مقرا انتخابيا، 179 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و161 ألفا و992.

بورسعيد : دائرتين انتخابيتين، 20 مترشحًا، 50 مقرا انتخابيا، 50 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 548 ألفا و654.

الإسماعيلية : 3 دوائر انتخابية، 36 مترشحًا، 168 مقرا انتخابيا، 182 لجنة فرعية، مليون و9 آلاف و660.

السويس : دائرة انتخابية، 18 مترشحًا، 40 مقرا انتخابيا، 41 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 505 آلاف و586.

2 - جنوب سيناء: دائرتين انتخابيتين، 15 مترشحًا، 15 مقرا انتخابيا، 18 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 104 ألف و362.

شمال سيناء : دائرتين انتخابيتين، 12 مترشحًا، 41 مقرا انتخابيا، 48 لجنة فرعية، 317 ألفا و767.

صدى البلد اللجان الفرعية المترشحين المرشحين الناخبين انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب شمال سيناء القاهرة الشرقية القليوبية الدقهلية جنوب سيناء دمياط كفر الشيخ المنوفية الغربية بورسعيد السويس الإسماعيلية

