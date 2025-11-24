قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة من النمو.. توقعات عالمية بتضاعف الأساطيل الجوية

نورهان خفاجي

توقعت شركة بوينج الأمريكية أن يشهد قطاع الطيران في الشرق الأوسط نمواً كبيراً خلال العقدين المقبلين، مع تضاعف أساطيل الطائرات التجارية في المنطقة لأكثر من الضعف بحلول عام 2044، وذلك في ظل توسّع حركة السفر والسياحة وتطوير مراكز العبور الجوية.

10% زيادة في حصة الشرق الأوسط من الركاب

وأوضحت بوينغ، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، أن حصة الشرق الأوسط من حركة الركاب العالمية ستتجاوز 10% بحلول عام 2044، مدفوعةً بالاستثمار في البنية التحتية للمطارات، وانتعاش السياحة، وتنامي الطبقة المتوسطة.

ووفق تقرير التوقعات التجارية للسوق لعام 2025 (CMO)، ستحتاج شركات الطيران في المنطقة إلى نحو 1,400 طائرة ركاب عريضة البدن خلال الـ20 عامًا المقبلة، وهو أعلى معدل طلب على هذا النوع من الطائرات بين جميع مناطق العالم، مع توجه شركات الطيران لتعزيز قدراتها على تشغيل الرحلات الطويلة بأساطيل أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وقال دارين هولست، نائب رئيس التسويق التجاري في بوينغ:
"مع استمرار نمو حركة الركاب في الشرق الأوسط بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي العالمي، تواصل المنطقة ترسيخ مكانتها كحلقة وصل عالمية ووجهة رئيسية للمسافرين الدوليين. وستحتاج الشركات إلى طائرات فعّالة ومتعددة الاستخدامات لتوسيع شبكاتها الإقليمية والدولية وتجديد أساطيلها للسنوات المقبلة."

نمو ملحوظ في أسطول الشحن الجوي

أشارت بوينغ إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواصل توسعة قدراتها في قطاع الشحن، لتلبية الطلب المتزايد في أسواق البضائع العالمية. ومن المتوقع أن يتم تسليم 185 طائرة شحن جديدة للمنطقة بحلول 2044، تمثل الطائرات الثنائية المحرك الكبيرة 75% منها، لتخدم الشحن عالي القيمة والحساس للحرارة والزمن.

أما عن أبرز توقعات سوق الشرق الأوسط حتى 2044:

متوقع أن يشهد السواق ارتفاعًا في حصة شركات الطيران منخفض التكلفة إلى نحو 25% من السعة المقعدية في المنطقة، لتلبية الطلب السياحي والطلب المتزايد في جنوب آسيا وأوروبا.

أيضا يشهد أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط تضاعف أربع مرات خلال الـ25 عامًا الماضية، ومن المتوقع أن تُخصص ثلثا الطائرات الجديدة للنمو وليس للاستبدال.

من المتوقع أن تكون هناك طلب متزايد على خدمات طيران تجارية بقيمة 455 مليار دولار، إضافة إلى الحاجة لتوظيف 234 ألف موظف جديد في قطاع الطيران، وسط استمرار في توسّع قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) في المنطقة لدعم أساطيلها المتنامية وخدمة شركات طيران عالمية.

تأتي توقعات تسليم الطائرات في الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين (2025-2044)، كالتالي:

  • الطائرات الإقليمية: 30
  • طائرات الممر الواحد: 1,430
  • الطائرات عريضة البدن: 1,370
  • طائرات الشحن: 120

الإجمالي: 2,950 طائرة

النائبة هند حازم
مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

