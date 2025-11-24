قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
حمادة خطاب

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

أشار البيان إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسميات :-

-         KAMEL ELWAZIR  الصفحة الرسمية لي الفريق كامل الوزير وزير النقل
  https://www.facebook.com/share/1BxjToeKY7/

- وزير السعادة – مصر     
https://www.facebook.com/groups/635497370271278/
- وزير السعادة – مصر
https://www.facebook.com/GeneralKamelAlWazirlovers
- صفحة محبي الفريق كامل الوزير https://www.facebook.com/profile.php?id=100063471679375
- وزير السعادة الفريق كامل الوزير https://www.facebook.com/profile.php?id=100063865054716
- محبي كامل الوزير
https://www.facebook.com/groups/439686527183757/
- حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر https://www.facebook.com/Monzrko59

- انجازات الفريق كامل الوزير
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064016551292
- كامل الوزير
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550053212351
- كامل الوزير احسن وزير
https://www.facebook.com/groups/1805492709627845/
- كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم
https://www.facebook.com/groups/325772788688345/
- صفحة محبى سيادة اللواء أركان حرب / كامل الوزير 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063484160317
لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له اي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأن وزارة النقل  غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وان أي تصريحات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين .

النقل فيسبوك كامل الوزير

