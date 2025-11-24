استمرار توافد الناخبين فى لجان المعادي والبساتين ودار السلام للتصويت بانتخابات النواب

شهدت لجان المعادى والبساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.



ففي حى المعادي، رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط إقبالًا متزايدًا من الناخبين أمام لجان مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، ومدرسة حدائق المعادى القومية ومدرسة مودرن أكاديمي بالمعادى الجديدة ومدرسة زين العابدين الابتدائية، حيث شهدت هذه اللجان انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية وسط إجراءات تنظيمية مشددة.



وفي حي البساتين، توافد المواطنون على لجان مدرسة البساتين الرسمية لغات ومدرسة شهداء بورسعيد الإعدادية ومدرسة الشهيد عمرو عزت سلامة، وشهدت اللجان طوابير امتدت أمام المقرات مع التزام الناخبين بالتعليمات الوقائية.



وفي حى دار السلام، سجلت لجان مدرسة النهضة الابتدائية ومدرسة دار السلام الثانوية بنات ومدرسة الخلفاء الراشدين إقبالًا ملحوظًا، خاصة من فئة الشباب، وسط متابعة ميدانية لتيسير دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وتلاحظ الانتظام في المناطق الثلاث، حيث أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون معوقات، مع توفير كافة التسهيلات للناخبين لضمان المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

