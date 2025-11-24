متابعون دوليون: انتخابات النواب تعكس التزاماً واضحاً بمعايير النزاهة والشفافية

أكد متابعون دوليون من أعضاء ائتلاف نزاهة أن العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تسير بسلاسة وتنظيم لافت، مشيرين إلى أن المشاهد التي رصدوها في عدد من المحافظات تعكس التزاماً واضحاً بمعايير النزاهة والشفافية، فضلاً عن الإقبال الملحوظ من المواطنين، ولاسيما الشباب والنساء وكبار السن.



وقال المتابعون - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن أعضاء ائتلاف نزاهة رصدوا خلال متابعتهم للعملية الانتخابية في المحافظات اختفاء مظاهر الدعاية للمرشحين أمام لجان الاقتراع مشيدين بالتسهيلات والاحترافية في التنظيم من قبل السلطات المختصة لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري



وأشار رئيس ائتلاف نزاهة الغاني كوفي كانكام، خلال متابعته بمحيط مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، إلى أن انطباعاته الأولية تؤكد أن هذه الانتخابات تعد من أكثر الاستحقاقات الانتخابية شمولاً وطابعاً ديمقراطياً، لما تعكسه من رغبة حقيقية لدى المواطنين في المشاركة واتخاذ القرار.



وأضاف أن المشاركة الشبابية جاءت مكثفة ومنظمة، إلى جانب حضور واضح للنساء والفتيات، وهو ما يدل على تنامي الوعي السياسي لدى المواطنين.



من جانبها، أوضحت اليونانية أستيفي، عضو ائتلاف نزاهة ، أن متابعتها للعملية الانتخابية في مصر للمرة الأولى داخل مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية كانت “تجربة مميزة للغاية”، مشيدة بمستوى التنظيم داخل اللجنة وحسن تعامل القائمين على العملية الانتخابية مع فريق المتابعة.



كما أعربت أستير نامبوكا من أوغندا، عضو ائتلاف نزاهة، عن تقديرها للإقبال الملحوظ من المواطنين بمحافظة الدقهلية، مثمنة الدور البارز للمرأة وكبار السن الذين حرص العديد منهم على التواجد برفقة أطفالهم، بما يعكس وعياً مجتمعياً متنامياً بأهمية المشاركة السياسية. وأكدت أن مصر تمتلك خبرات وممارسات جيدة في تنظيم الانتخابات يمكن مشاركتها مع دول القارة الإفريقية.



فيما قال براين يان من الصين عضو ائتلاف نزاهة، إن وفد المتابعة اطلع على سير العملية الانتخابية داخل مدرسة الشيخ عابد التي تضم نحو 19 ألف ناخب مسجل، مشيداً بوضوح التعليمات وإجراءات التصويت داخل اللجنة، فضلاً عن التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار السن مشير إلى أنه حصل على فحص طبي سريع ومجاني خلال زيارته لمدرسة أم المؤمنين، مثمناً مستوى الخدمات والدعم المتاح للناخبين.



وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.



وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.



ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.



ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.



وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.



وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.



كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.



وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.