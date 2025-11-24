قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسماء عبد الحفيظ

تجربة منتشرة بين النساء على مواقع التواصل، أثار مشروب بسيط قبل النوم اهتمام آلاف النساء لأنه يساهم في تحسين مظهر البشرة خلال شهر واحد وتوضح الطبيبة أن المشروب يعتمد على مكونات طبيعية مثل الماء الدافئ والليمون والعسل أو الزنجبيل هذه العناصر تساعد على تنظيف الجسم وتحسين امتصاص الجلد للمعادن

العناصر الطبيعية وتأثيرها على البشرة

الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والعسل يرطب البشرة ويعزز إصلاح الأنسجة والزنجبيل يحسن الدورة الدموية ويساعد على تجديد خلايا الجلد وتضيف الطبيبة أن الجمع بين هذه العناصر قبل النوم يساعد الجسم على إعادة التوازن مما ينعكس على صحة البشرة ومظهرها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

نتائج التجربة على المشاركات

أجريت تجربة على مجموعة من النساء على مدى شهر وأظهرت النتائج تحسن ترطيب البشرة وتقليل الحبوب والبقع الداكنة وتحسن النوم لدى البعض مما يعزز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد وتؤكد الطبيبة أن النتائج تختلف بين النساء لكنها كانت إيجابية بشكل عام

رأي الطبيبة في انتشار المشروب

توضح الطبيبة أن المشروب ليس علاجا طبيا لكنه خطوة مساعدة وتحسين نمط الحياة مهم للحصول على نتائج أفضل ونصحت بالاستمرار على روتين صحي شامل يتضمن التغذية الجيدة والنوم والرياضة

المشروب البشرة الماء الدافئ والليمون

