الائتلاف المصري: الإشارات اليدوية والأطفال أدوات الدعاية في المرحلة الثانية

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية - خلال متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ظهور أنماط غير تقليدية للدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، جاءت كردّ مباشر على الإجراءات الصارمة التي تتبعها قوات التأمين لمنع أي مظهر من مظاهر الحشد أو التوجيه داخل محيط اللجان الفرعية.

فقد لاحظ متابعو الائتلاف اعتماد عدد من الحملات الانتخابية على لغة الإشارة والإيماءات اليدوية كوسيلة بديلة للدعاية؛ حيث لجأ المناصرون إلى رفع الأصابع للتدليل على أرقام المرشحين في الكشوف أو استخدام شارات مرتبطة بالرموز الانتخابية في محاولة للتحايل على حظر الدعاية المباشرة.

وقد عكس هذا الأسلوب حالة من الثقة والارتياح لدى المرشحين الذين يتمتعون بأرقام متقدمة في الكشوف أو أولئك الذين يحملون رموزًا انتخابية مرتبطة بالثقافة الشعبية للمناطق الريفية، الأمر الذي يسهل على الناخبين التعرف على مرشحهم دون الحاجة لكلمات أو ملصقات.

وفي سياق موازٍ، رصد الائتلاف ظاهرة لافتة تتمثل في استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة في عمليات التوجيه غير المباشر حول اللجان، خصوصًا في الدوائر الريفية ذات الطابع الأسري والعائلي.

وأظهرت المتابعات الميدانية اعتماد عدد من الحملات على الأطفال للتجول في محيط اللجان أو تقديم رموز المرشحين شفهيًا للناخبين، في ظل القيود المفروضة على الكبار ومنعهم من ممارسة الدعاية المباشرة.

وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة في محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والشرقية، حيث يتمتع المجتمع الريفي بدرجة عالية من الترابط الأسري، ما يجعل الأطفال جزءًا طبيعيًا من المشهد اليومي، وهو ما استغلته بعض الحملات لتعويض غياب عناصرها البالغين عن محيط اللجان.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذه الممارسات - رغم بساطتها - تعكس درجة عالية من التكيف السريع للسلوك الانتخابي مع القيود المفروضة داخل محيط اللجان، كما تعكس الفجوة بين القواعد المنظمة للعملية الانتخابية من جهة، والابتكار الشعبي في التحايل عليها من جهة أخرى.

ويواصل الائتلاف متابعاته الميدانية لرصد أي ممارسات مشابهة أو مستجدة خلال الساعات التالية من اليوم الانتخابي.

فيما جاءت عمليات الرصد كالتالي: