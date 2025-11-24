قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بركان إثيوبيا يستيقظ بعد آلاف السنين| أعمدة رماد وصلت إلى 15 كيلومترًا.. فيديو
غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل

عادل نصار

قالت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا وحتى اللحظة رصدت عدداً من المخالفات خلال النصف الأول من اليوم الانتخابي.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أبرز المخالفات تمثلت في واقعة بمحافظة المنوفية، حيث قام أحد المرشحين بافتعال حادثة وتصويرها وبثّها عبر بث مباشر، وقد تم التعامل مع الموقف وتحرير محضر بشأنه، كما تم تحرير عدة محاضر في محافظات مختلفة بسبب توزيع أموال على الناخبين بهدف توجيههم للتصويت لمرشح بعينه، وكانت محافظة الغربية من بين أكثر المحافظات التي شهدت مثل هذه المخالفات.

وأضافت أنه تم تحرير محضر آخر بعد قيام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع، وقد أكدت الهيئة على ضرورة منع تصوير أوراق التصويت داخل اللجان، كما تم التعامل مع عدد من المشاجرات التي وقعت أمام بعض اللجان، بل وداخل إحدى اللجان، حيث حاول البعض اختلاق واقعة، إلا أن وكلاء المرشحين داخل اللجنة نفوا صحة الادعاءات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي هذا السياق، أشارت المراسلة إلى وجود كثافة كبيرة من وكلاء المرشحين داخل اللجان، الأمر الذي استدعى الاتفاق على السماح بوجود 4 وكلاء فقط داخل كل لجنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنع التزاحم.

