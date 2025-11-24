الأنبا إرميا يشارك في العملية الانتخابية ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، المرحلة الثانية، التي بدأت صباح اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، وذلك بالمدرسة الفندقية المتقدمة بنات بمنطقة العباسية.

أهمية المشاركة الإيجابية

أكد نيافته عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة تسهم في بناء الوطن واستقرار مؤسساته.

كما دعا نيافته الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والمساهمة الفعّالة في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، لما لذلك من أثر مهم في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار البلاد.