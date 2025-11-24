قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزارة الأوقاف الفلسطينية تشيد بـ دولة التلاوة: يلامس القلوب ويغرس روح القرآن

دولة التلاوة
دولة التلاوة
عبد الرحمن محمد

أشادت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين الشقيقة ببرنامج "دولة التلاوة" الذي تقدمه وزارة الأوقاف المصرية، مُثمنةً ما أظهره من جهود نوعية في خدمة القرآن الكريم وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة. 

وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج “دولة التلاوة”

وجاءت هذه الإشادة ضمن موجة واسعة من ردود الفعل الدولية التي تلقتها وزارة الأوقاف عقب النجاح الكبير للبرنامج، وتصدره الترند العربي والعالمي، وانتشاره الواسع في الأوساط القرآنية والإعلامية.

وأعربت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية في خطاب رسمي عن تقديرها العميق للنهج العلمي والروح الإيمانية التي يحملها البرنامج، مؤكدةً أنه قدّم نموذجًا متفرّدًا يجمع بين التلقي العلمي الرصين، والتربية القرآنية الرفيعة، وتسليط الضوء على مسيرة كبار القراء الذين صاغوا الوجدان القرآني للأمة وتركوا بصمتهم الراسخة في تراث التلاوة.

وبيّنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن "دولة التلاوة" أعاد الاعتبار للجمال الإيماني في الأداء القرآني، وأسهم في نشر الخطاب الوسطي المتزن الذي يلامس القلوب ويغرس روح القرآن في نفوس الأجيال الجديدة، مما جعله نموذجًا رائدًا يستحق الاقتداء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الأوقاف المصرية اعتزازها البالغ بهذه الإشادة الكريمة، موضحةً أن مكانتها تتضاعف لأنها صادرة من أشقائنا في فلسطين الذين يحمل لهم الشعب المصري محبة خاصة ورابطة تاريخية راسخة. ورغم ما تلقته الوزارة من إشادات عديدة من مختلف دول العالم عقب النجاح الكبير للبرنامج، إلا أنها آثرت أن تفرد بيانًا خاصًا لهذه الرسالة الفلسطينية تقديرًا وعرفانًا ودعمًا لأهلنا الكرام في فلسطين.

وأعادت الوزارة التأكيد على استمرار رسالتها في خدمة القرآن الكريم، ورعاية المواهب، وإحياء قيم الإتقان والجمال في الأداء، مؤكدةً أن برنامج "دولة التلاوة" سيظل مشروعًا وطنيًا يعكس وجه مصر القرآني المشرق، ويسهم في بناء جيل جديد من القرّاء المستنيرين الحاملين لروح القرآن وبهائه.

وزارة الأوقاف الأوقاف دولة التلاوة وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج دولة التلاوة وزارة الأوقاف المصرية وزارة الأوقاف الفلسطينية

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
الاكل الصحي
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مرسيدس
