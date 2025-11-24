قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
واجب وطني..وزير الأوقاف يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة فاطمة عنان للتعليم الأساسي، بالتجمع الخامس، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وأن الواجب الوطني الأول يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته، اعتزازًا بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.

المشاركة في الانتخابات البرلمانية 

وأكد الوزير أن المشاركة في العملية الانتخابية صورة من صور الوفاء للوطن، وتعبير صادق عن الوعي والانتماء والمسئولية، مشيرًا إلى أن الوطن لا يُبنى إلا بالإيجابية والفعل والمبادرة. وأضاف أن الأمم لا تنهض إلا حين يشارك أبناؤها في صناعة قرارها، فالانتخابات تمثل تجديدًا لعهد المواطنة وتجسيدًا لإرادة الشعب.

وأوضح أن من تمام الأمانة أن يسهم كل مواطن في اختيار من يتحمل مسئولية الوطن، بمنتهى النزاهة والتجرد وإعلاء مصلحة الوطن، فالصوت أمانة، والإخلاص للوطن عبادة، داعيًا جموع الشعب المصري إلى المشاركة الواعية التي تليق بتاريخ هذا الوطن ومسيرته.

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

خلال يومى انتخابات مجلس النواب.. 315 مدرسة تحصل على إجازة بالقليوبية

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

