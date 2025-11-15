قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن إصدار قرار بتكليف فضيلة الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين بتسيير أعمال مديرية أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود بتسيير أعمال مديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لمدة عام كامل.

ويأتي هذا القرار ضمن منهج الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى نشر الفكر الديني الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية وتعظيم الدور الدعوي في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

وفي سياق آخر شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وأستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، اليوم 15 من نوفمبر 2025م، في جلسة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد محمود خميس فرج - المعيد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم - مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى سنة 229هـ، جمع أحاديثه ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها من كتب السنة المسندة".

وضمت لجنة المناقشة والحكم - إلى جانب وزير الأوقاف المشرف الأصلي على الرسالة - كلًا من: الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة (مناقشًا داخليًا)، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف - أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بأسيوط (مناقشًا خارجيًا).

واستقبل وزير الأوقاف لدى وصوله كلية أصول الدين كلٌ من: الأستاذ الدكتور محمود محمد حسين - عميد الكلية، والأستاذ الدكتور مصباح منصور - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور جلال عجوة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة الذين رحبوا به.

وخلال المناقشة، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بجهد الباحث، وما اتسمت به الرسالة من دقة في جمع المرويات وتوثيقها، معتبرًا هذا النوع من الدراسات إضافة مهمة لخدمة علوم الحديث الشريف وربط الباحثين بمناهج الأئمة المتقدمين. 

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.

وزير الأوقاف أوقاف مطروح أوقاف بورسعيد أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد