وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن إصدار قرار بتكليف فضيلة الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين بتسيير أعمال مديرية أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود بتسيير أعمال مديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لمدة عام كامل.

ويأتي هذا القرار ضمن منهج الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى نشر الفكر الديني الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية وتعظيم الدور الدعوي في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

وفي سياق آخر شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وأستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، اليوم 15 من نوفمبر 2025م، في جلسة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد محمود خميس فرج - المعيد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم - مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى سنة 229هـ، جمع أحاديثه ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها من كتب السنة المسندة".

وضمت لجنة المناقشة والحكم - إلى جانب وزير الأوقاف المشرف الأصلي على الرسالة - كلًا من: الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة (مناقشًا داخليًا)، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف - أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بأسيوط (مناقشًا خارجيًا).

واستقبل وزير الأوقاف لدى وصوله كلية أصول الدين كلٌ من: الأستاذ الدكتور محمود محمد حسين - عميد الكلية، والأستاذ الدكتور مصباح منصور - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور جلال عجوة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة الذين رحبوا به.

وخلال المناقشة، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بجهد الباحث، وما اتسمت به الرسالة من دقة في جمع المرويات وتوثيقها، معتبرًا هذا النوع من الدراسات إضافة مهمة لخدمة علوم الحديث الشريف وربط الباحثين بمناهج الأئمة المتقدمين.

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.