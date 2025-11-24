الرئيس الصيني لـ ترامب: نحتاج إلى توسيع مجالات التعاون وتقليص المشكلات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بقيت مستقرة بشكل عام وشهدت تحسّنًا منذ لقائهما في بوسان.



وأكّد شي، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أنه على البلدين الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات، والالتزام بالاتجاه الصحيح لمسارها.



وأضاف أن الجانبين ينبغي أن يوسّعا قائمة مجالات التعاون، ويقلّصا قائمة الخلافات؛ من أجل تحقيق تقدّم أكثر إيجابية في الفترة المقبلة.



وأكد أن التطورات الأخيرة تُظهر من جديد أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على الطرفين، بينما تلحق المواجهة الضرر بهما معًا، مشددًا على أن رؤية "الازدهار المشترك" بين البلدين أصبحت ممكنة وواقعية.



وأفاد “شي” بأن على الجانبين توسيع قائمة مجالات التعاون وتقليص قائمة المشكلات؛ لخلق مساحات جديدة للشراكة، وتعزيز الفوائد التي تعود على شعبي البلدين والعالم.