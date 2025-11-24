قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالشراكة بين مصر وإيطاليا

وزيرا التعليم المصري والإيطالي
وزيرا التعليم المصري والإيطالي
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، وذلك في إطار زيارته لمصر لحضور مراسم توقيع بروتوكلات تعاون بين البلدين لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات.

وعقب الاستقبال، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لقاء مع نظيره الإيطالي مرحبا به في مصر 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو دعم الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، خاصة فى ظل الاستعداد لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة المقررة غدًا والتي تمثل نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور جوزيبي فالديتارا  وزير التعليم الإيطالي عن تقدير بلاده العميق للتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة

وأشاد الدكتور جوزيبي فالديتارا بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه مصر لجعل التعليم الفني مسارًا جاذبًا وفعالًا في بناء المهارات.

كما أثنى  الدكتور جوزيبي فالديتارا  وزير التعليم الإيطالي على قوة الشراكة الثنائية ونجاح المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد  الدكتور جوزيبي فالديتارا  وزير التعليم الإيطالي أن حجم الإنجاز يعكس إرادة سياسية قوية لدى الجانبين.

تعزيز مسيرة تطوير التعليم الفني 

وأكد الجانبان أن الشراكة المصرية الإيطالية في التعليم الفني تُعد نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التعاون لتعزيز مسيرة تطوير التعليم الفني ودعم بناء كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وقد حضر اللقاء من الجانب الإيطالي السفير أوغسطين باليس السفير الإيطالي بالقاهرة، ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

