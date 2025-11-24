اشتباكات بين الأمن الداخلي ومسلحين في اللاذقية.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن ما جرى اليوم في محافظة اللاذقية يُعد اعتداءً مسلحاً على دورية تابعة للأمن العام، وذلك وفقاً لما أكدته مصادر محلية للقناة، موضحا أن دورية مؤلفة من سيارة تقل عدداً من عناصر الأمن تعرضت لاستهداف مباشر بالأسلحة الرشاشة من قبل ما وصفتهم المصادر بـ «فلول النظام السابق».

وأضاف هملو خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على إثر الهجوم، أُرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن نظراً لطبيعة الموقع، الذي يتميز بكونه منطقة جبلية مليئة بالأحراش والأشجار، ولم تُعلن بعد الحصيلة النهائية لهذه الاشتباكات، إلا أن المصادر نفسها أكدت أن قوات الأمن العام تواصل ملاحقة الخلية المسلحة بهدف القضاء عليها، بعدما استهدفت عناصر الأمن أثناء مرورهم دون أن يكون هناك أي اشتباك مسبق.

وأوضحت المصادر أن هذه المجموعة كانت تُحضّر منذ فترة لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن، وأن ما وقع أمس في محافظة حمص ربما شجّع بعض الخلايا على تنفيذ اعتداءات مشابهة لإشغال الأمن العام والحكومة السورية عبر حوادث فردية، ووفق المصدر، تعمل الحكومة السورية على تهدئة الأوضاع والحفاظ على استقرار محافظة اللاذقية التي تُعد الواجهة السياحية الأولى في البلاد.