أسرع طريقة لـ معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي.. رابط مباشر

تزايدت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي تزامنًا مع انطلاق التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

ومع بدء التوافد الكبير للناخبين على لجان الانتخابات، برزت الحاجة إلى طرق سهلة وسريعة لـ الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، سواء عبر الإنترنت أو الهاتف أو التطبيقات الرسمية.



المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية

تشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 منافسات واسعة في 73 دائرة انتخابية موزعة على محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس فيها بالنظام الفردي أكثر من 1316 مرشحًا إلى جانب القوائم على قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وقطاع شرق الدلتا، ما يجعل لجان الانتخابات محط اهتمام الملايين من المواطنين.

أسرع طريقة لـ معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

يُعد موقع الانتخابات التابع للهيئة الوطنية للانتخابات هو الوسيلة الأكثر استخدامًا لـ الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.

1- الدخول إلى لينك الانتخابات الذي توفره الهيئة https://www.elections.eg/

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3- بمجرد الضغط على زر الاستعلام، تظهر كافة تفاصيل الناخب، ومنها: اسم اللجنة الانتخابية، رقم اللجنة الفرعية، عنوان المقر الانتخابي، بالإضافة إلى موقف القيد في الجداول.



تُعد هذه الطريقة الأكثر دقة، ويعتمد عليها الملايين من المواطنين الراغبين في معرفة مكان اللجنة الانتخابية قبل التوجه للتصويت.

التطبيق الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

ولمزيد من التسهيل، أطلقت الهيئة تطبيقًا رسميًا يمكن تحميله من Google Play أو App Store، ويتيح للمستخدمين معرفة لجان الانتخابات بعد خطوة بسيطة تتضمن تأكيد رقم الهاتف ثم إدخال الرقم القومي.

يعرض التطبيق جميع تفاصيل اللجنة مثل اسم المدرسة أو المقر، رقم اللجنة الفرعية، العنوان، وتاريخ التصويت، ليتمكن الناخب من معرفة اللجنه الانتخابيه بسهولة عبر الهاتف.

الرسائل النصية.. استعلام سريع دون إنترنت

للناخبين الذين لا يملكون إنترنت، توفر الهيئة خدمة استعلام عن اللجنة الانتخابية عبر رسالة قصيرة تحتوي فقط على الرقم القومي إلى الرقم 5151.

وتصل التفاصيل خلال ثوانٍ، دون أي رسوم، ما يجعلها طريقة فعالة لكبار السن وللمناطق التي يقل فيها الاتصال بالشبكة.



معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2025

رغم أن الرقم القومي هو الأساس في استعلام الانتخابات، فإن بعض المواطنين يلجأون للبحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2025 عبر محركات البحث أو صفحات التوعية الانتخابية، إلا أن المصدر الرسمي الوحيد يظل موقع الانتخابات أو التطبيق المعتمد من الهيئة.

أهمية معرفة رقم لجنة الانتخابات قبل التوجه للصناديق

التوجه إلى مقر التصويت دون معرفة رقم لجنه الانتخابات أو عنوان المقر يسبب ازدحامًا وإرباكًا، خصوصًا مع الإقبال الكبير على الاستعلام عن لجنة الانتخابات خلال اليوم الأول من التصويت.

ولذلك تحث الهيئة المواطنين على استخدام الوسائل الإلكترونية لتحديد رقم لجنه الانتخابات بدقة قبل الانطلاق.

استمرار التصويت حتى الثلاثاء

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح الاثنين لاستقبال المواطنين، ومن المقرر استمرار التصويت حتى مساء غد الثلاثاء.