انتخابات مجلس النواب 2025: أجواء انتخابية حماسية في لجان التجمع الخامس

شهدت لجان التجمع الخامس، أجواء انتخابية مفعمة بالحماس مع انطلاق في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الإثنين/، عملية التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز مسيرة الحياة النيابية في مصر.



ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط تزايدًا تدريجيًا في نسبة المشاركة، إذ اصطف المواطنون أمام اللجان وسط إجراءات تنظيمية محكمة سهّلَت دخول الناخبين وتوزيعهم على اللجان الفرعية.



وشهدت اللجان تواجدًا لافتًا من كبار السن والنساء، إلى جانب مشاركة ملموسة من الشباب، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري.



وفي محيط اللجان، تمركزت قوات الأمن لتأمين سير عملية التصويت، فيما تعاون موظفو اللجان في توجيه الناخبين وتسهيل عملية التصويت، وسط التزام واضح بالنظام في محيط اللجان.



وأكد عدد من الناخبين بدائرة التجمع الخامس وتحديدا في مدرسة سيزا نبراوي الثانوية بنات، ومدرسة فاطمة عنان الإعدادية بنات، ومدرسة صلاح الدين الرسمية لغات أن مشاركتهم تأتي حرصًا على اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، ودعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية، وأجمع المشاركون على أن العملية الانتخابية اتسمت بالهدوء والتنظيم.



وتستمر لجان التجمع الخامس في استقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق المحدد، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال الساعات المسائية، مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.



كانت قد انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الإثنين/، عملية التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، وتستمر حتى غد الثلاثاء 25 نوفمبر، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتشمل انتخابات المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتضم هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية، و5287 لجنة فرعية، فيما يتنافس فيها 1316 مرشحاً بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

