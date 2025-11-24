السفير محمود كارم: تعزيز الوعي والنزاهة الانتخابية أساس تكافؤ الفرص بين المرشحين

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ثقافة شراء الأصوات يجب أن تُزال من المجتمع المصري، مشددًا على أهمية تصحيح هذه الممارسات من خلال التدريب المستمر ورفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين.

مفهوم النزاهة ودور المواطن

وقال كارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة الحياة، إن من الضروري شرح مفهوم النزاهة ودور المواطن في العملية الانتخابية، إضافة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

تحقيق الحياد والشفافية

وأضاف أن المجلس رصد قيام وسائل الإعلام بدورها على أكمل وجه خلال العملية الانتخابية، من أجل تحقيق الحياد والشفافية بين جميع المرشحين، مشيدًا بالتغطيات الإعلامية التي وصفها بأنها أكثر انضباطًا وتوازنًا.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه تم رصد بعض المظاهر المحدودة خلال اليوم الانتخابي، منها خروقات بسيطة تتعلق بعمليات رشاوى انتخابية في عدد قليل جدًا من اللجان، بالإضافة إلى دعاية انتخابية أمام بعض المقرات ومسيرات انتخابية محدودة.

وأكد أن تلك الملاحظات لا تُقارن على الإطلاق بما تم رصده خلال المرحلة الأولى، موضحًا أن الوضع في هذه المرحلة أكثر انضباطًا وهدوءًا.