القومي لحقوق الإنسان: لا مخالفات مؤثرة في اليوم الأول للانتخابات.. ومطالبات بتيسيرات لكبار السن وذوي الهمم

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الانتهاء من إعداد تقرير اليوم الأول من متابعة انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس في انتظار استكمال باقي مراحل اليوم، مع استمرار المتابعة الدقيقة وورود تقارير دورية إلى غرفة العمليات.

قال كارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن المجلس لم يرصد حتى الآن أي مخالفات تتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا وجود تعاون كامل، وأن كل ما يتم رصده من ملاحظات يُخطر به الهيئة أولاً بأول.

وأوضح أن الملاحظات المسجلة حتى اللحظة لا تؤثر على سلامة سير العملية الانتخابية، والتي جاء من بينها تأخر بعض اللجان في التجهيز أو الفتح.

التواجد في محيط اللجان

وأضاف أن المجلس يحرص على التواجد في محيط اللجان التي تشهد حضورًا من كبار السن، ولاحظ أن جميع لجانهم أصبحت في الطابق الأرضي بعد تكرار الشكاوى سابقًا من اضطرارهم للصعود للأدوار العليا داخل المقرات الانتخابية.

مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية

كما شدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ بعض اللجان إجراءات تسهّل مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية، موضحًا أن ليس كل اللجان مجهّزة بالشكل الأمثل حتى الآن، ومطالبًا بمزيد من التيسيرات لضمان حقهم الكامل في الإدلاء بأصواتهم.