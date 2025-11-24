قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بركان إثيوبيا يستيقظ بعد آلاف السنين| أعمدة رماد وصلت إلى 15 كيلومترًا.. فيديو
غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجان مدينة زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة زفتى للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية خلال الفترة المسائية واستمرار توافد المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ عدداً من المدارس المخصصة كمقار انتخابية، حيث اطمأن على سير العمل داخل اللجان وتوافر كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، من مظلات ومقاعد انتظار، ووسائل إضاءة كافية، ومصادر طاقة بديلة، إلى جانب تواجد الأطقم القضائية والإدارية داخل كل لجنة بكامل تشكيلها.

خلال مروره في شوارع زفتى، تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات والنظافة في محيط اللجان، مشددًا على استمرار التواجد الميداني لرؤساء المدينة والأحياء على مدار اليوم، لضمان حل أي ملاحظات بشكل فوري، وتسهيل حركة المواطنين داخل الشوارع المؤدية إلى لجان الاقتراع.

كما أكد اللواء الجندي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في زفتى، مشيرًا إلى أن العمل يسير بانضباط كامل، وأن جميع اللجان تعمل بكفاءة عالية وسط تأمين وتنظيم متكامل.

متابعة العملية الانتخابية 

وخلال الجولة، توقف المحافظ للتحدث مع عدد من المواطنين المتواجدين أمام اللجان، مستمعًا إلى آرائهم حول سير عملية التصويت، ومعربًا عن تقديره لحرصهم على المشاركة. وقال محافظ الغربية إن المشاركة الكبيرة التي شهدتها لجان مدينة زفتى منذ الصباح وحتى ساعات المساء تعكس وعي أهالي المدينة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وفي ختام جولته المسائية، دعا اللواء أشرف الجندي أبناء زفتى إلى مواصلة الإقبال على اللجان، قائلاً: «ندعو كل المواطنين للنزول والمشاركة… صوتكم أمانة وواجب وطني، ومشاركتكم دعم لمسيرة التنمية والبناء في زفتى وفي محافظة الغربية بالكامل».

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان خروج اليوم الانتخابي بالشكل اللائق بمحافظة الغربية وأبنائها.

