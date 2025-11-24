محافظ الغربية يتفقد لجان قرى مركز السنطة خلال انتخابات مجلس النواب

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية موسّعة داخل عدد من قرى مركز السنطة لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها المحافظة لضمان انضباط العملية الانتخابية وتيسيرها لكافة الناخبين.

توجيهات محافظ الغربية

وبدأت الجولة بتفقد عدد من المدارس التي تحتضن اللجان الانتخابية، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل المقار وتوفير مظلات ومقاعد لراحة كبار السن، وتوافر الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، بالإضافة إلى جاهزية الأطقم القضائية والإدارية، ووجود فرق الإسعاف والدعم الطبي بالقرب من اللجان.

وخلال مروره في شوارع القرى، حرص اللواء أشرف الجندي على التوقف أمام عدد من اللجان للحديث مع الأهالي، مستمعًا إلى آرائهم حول سير التصويت، ومتلقّيًا ما طرحوه من ملاحظات أو احتياجات تتعلق بالخدمات أو المرافق داخل القرى. ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع أي شكوى تُطرح ميدانيًا، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأن الاستماع إليهم جزء أساسي من العمل التنفيذي.

متابعة انتخابات التصويت

كما تابع محافظ الغربية أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان، مؤكدًا ضرورة استمرار التواجد الميداني لرؤساء القرى على مدار اليوم لتيسير حركة المواطنين، وتوفير بيئة هادئة ومنظمة تساعد على المشاركة في عملية التصويت. وشدد على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والصحية لتأمين محيط اللجان وتوفير أعلى درجات الانضباط.

وأكد اللواء الجندي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وترتبط بكل اللجان داخل مركز السنطة، لضمان حل أي موقف طارئ بشكل فوري، مشيدًا بالتعاون الكبير من أهالي القرى وحرصهم على المشاركة.

وفي ختام جولته، وجّه محافظ الغربية رسالة مباشرة لأهالي السنطة قائلاً:

«أدعو الجميع للنزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب… كل صوت له قيمة، ومشاركتكم دعم لبلدكم ولقراكم ومستقبل أولادكم».

وتتواصل عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً وسط انتظام كامل داخل لجان قرى مركز السنطة.