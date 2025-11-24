محافظ يجوب شوارع حي أول وثانِ المحلة ويشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة مفاجئة، مساء اليوم، شملت عدداً من مناطق حي أول وحي ثان المحلة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، في إطار توجيهاته المستمرة برفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتشديد الرقابة على جودة العمل الميداني.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة تفقد المحافظ نفق مشاه “عزت دراج” الرابط بين منطقتي سكة طنطا وشارع الجمهورية، موجهاً برفع مستوى النظافة داخله بشكل فوري،، مع المتابعة اليومية من قبل رئيس الحي لضمان استمرار كفاءته لكونه أحد أهم المعابر الحيوية للمواطنين.

كما تابع المحافظ خلال مروره في عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بحي أول وثانِ المحلة مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات التي تتم على مدار اليوم، حيث تابع بنفسه جهود فرق العمال في إزالة المخلفات وتحسين حالة الطريق، موجهًا بسرعة التعامل مع أي تراكمات أو ملاحظات تظهر فورًا، ومؤكدًا أن تحسين المشهد الحضاري لا يتحقق إلا بالمتابعة الدقيقة على مدار الساعة.

دعم الأسر والعائلات

وتوقف اللواء الجندي أمام عدد من الشوارع الجانبية والرئيسية بمنطقة الجمهورية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، حيث حرص على الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي ومطالبهم المتعلقة بالنظافة ورفع الإشغالات وتحسين جودة الحركة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كاملاً بدعم رضا المواطن، وأن التواصل المباشر مع الناس جزء أساسي من منظومة العمل التنفيذي. وشدد المحافظ على ضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات تُرصد خلال الجولة، مُكلفًا الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح أي قصور.

تحرك عاجل

ولاقت الزيارة ترحيبًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لنزول المحافظ إلى مناطق وخدمات لم يسبق لمسؤول أن زارها من قبل، مؤكدين أن وجوده الميداني وسطهم يعكس حرصه على متابعة التفاصيل الدقيقة والوقوف بنفسه على احتياجات المواطنين، وهو ما اعتبروه خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات داخل الحي.

وخلال جولته توقف محافظ الغربية أثناء مروره على موقف زفتى في ساعة الذروة بعد أن لاحظ تكدس عدد كبير من الركاب وتأخر وصول السيارات. وعلى الفور أجرى اتصالًا بمدير إدارة المواقف ووجّه بتوفير سيارات إضافية بشكل فوري لتغطية الطلب والتخفيف عن المواطنين، ولم يغادر المكان إلا بعد التأكد من انتظام حركة السير وصعود جميع الركاب إلى سياراتهم دون انتظار.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خططها للارتقاء بمستوى النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المشهد الحضاري، مشددًا على ضرورة الحضور الميداني المستمر لجميع رؤساء الأحياء لمتابعة التفاصيل الدقيقة لضمان رضا المواطن. وأضاف أن مثل هذه الجولات المفاجئة ستتكرر بكثافة خلال الفترة المقبلة في جميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على أرض الواقع والاستماع المباشر لمطالب الأهالي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتشديد على أن خدمة المواطن هي الهدف الأول للعمل التنفيذي، وأن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير يمس حياة الناس اليومية، مع الاستمرار في دعم الجهود لخلق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بمدينة المحلة الكبرى وأهلها.