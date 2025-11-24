قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ يجوب شوارع حي أول وثانِ المحلة ويشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة مفاجئة، مساء اليوم، شملت عدداً من مناطق حي أول وحي ثان المحلة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، في إطار توجيهاته المستمرة برفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتشديد الرقابة على جودة العمل الميداني.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة تفقد المحافظ نفق مشاه “عزت دراج” الرابط بين منطقتي سكة طنطا وشارع الجمهورية، موجهاً برفع مستوى النظافة داخله بشكل فوري،، مع المتابعة اليومية من قبل رئيس الحي لضمان استمرار كفاءته لكونه أحد أهم المعابر الحيوية للمواطنين.

كما تابع المحافظ خلال مروره في عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بحي أول وثانِ المحلة مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات التي تتم على مدار اليوم، حيث تابع بنفسه جهود فرق العمال في إزالة المخلفات وتحسين حالة الطريق، موجهًا بسرعة التعامل مع أي تراكمات أو ملاحظات تظهر فورًا، ومؤكدًا أن تحسين المشهد الحضاري لا يتحقق إلا بالمتابعة الدقيقة على مدار الساعة.

دعم الأسر والعائلات 

وتوقف اللواء الجندي أمام عدد من الشوارع الجانبية والرئيسية بمنطقة الجمهورية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، حيث حرص على الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي ومطالبهم المتعلقة بالنظافة ورفع الإشغالات وتحسين جودة الحركة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كاملاً بدعم رضا المواطن، وأن التواصل المباشر مع الناس جزء أساسي من منظومة العمل التنفيذي. وشدد المحافظ على ضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات تُرصد خلال الجولة، مُكلفًا الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح أي قصور.

تحرك عاجل 

ولاقت الزيارة ترحيبًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لنزول المحافظ إلى مناطق وخدمات لم يسبق لمسؤول أن زارها من قبل، مؤكدين أن وجوده الميداني وسطهم يعكس حرصه على متابعة التفاصيل الدقيقة والوقوف بنفسه على احتياجات المواطنين، وهو ما اعتبروه خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات داخل الحي.

وخلال جولته توقف محافظ الغربية أثناء مروره على موقف زفتى في ساعة الذروة بعد أن لاحظ تكدس عدد كبير من الركاب وتأخر وصول السيارات. وعلى الفور أجرى اتصالًا بمدير إدارة المواقف ووجّه بتوفير سيارات إضافية بشكل فوري لتغطية الطلب والتخفيف عن المواطنين، ولم يغادر المكان إلا بعد التأكد من انتظام حركة السير وصعود جميع الركاب إلى سياراتهم دون انتظار.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خططها للارتقاء بمستوى النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المشهد الحضاري، مشددًا على ضرورة الحضور الميداني المستمر لجميع رؤساء الأحياء لمتابعة التفاصيل الدقيقة لضمان رضا المواطن. وأضاف أن مثل هذه الجولات المفاجئة ستتكرر بكثافة خلال الفترة المقبلة في جميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على أرض الواقع والاستماع المباشر لمطالب الأهالي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتشديد على أن خدمة المواطن هي الهدف الأول للعمل التنفيذي، وأن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير يمس حياة الناس اليومية، مع الاستمرار في دعم الجهود لخلق بيئة نظيفة ومنظمة تليق بمدينة المحلة الكبرى وأهلها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انتخابات مجلس النواب لجان التصويت الناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

اسعاف - أرشيفية

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

مديرية أمن القليوبية

كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد