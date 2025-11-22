محافظ الغربية يتفقد مدارس المحلة وسمنود لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة داخل عدد من المدارس بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، المخصصة كمقار للجان الانتخابية، لمتابعة مستوى التجهيزات والاستعدادات الجارية قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري. وجاءت الجولة في إطار حرص المحافظة على الاطمئنان المباشر على سير الأعمال داخل اللجان وضمان أن جميع الملاحظات تُعالَج على الفور.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية المعدة كلجان انتخابية، واطمأن على مدى تجهيزها بالإضاءة والتهوية الجيدة، ومراجعة مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك المولدات الكهربائية، والتأكد من سلامة مداخل ومخارج المدارس، وتوافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين والعاملين. كما راقب المحافظ استكمال تجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع لضمان انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن شالمحافظة حريصة على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كراسي متحركة ومظلات ومناطق انتظار مريحة أمام المدارس، إلى جانب رفع علم الجمهورية ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم كل لجنة لتسهيل وصول الناخبين.

وفي محيط المدارس، شدد المحافظ على تكثيف اعمال رفع الإشغالات وقص الأشجار، ورفع مستوى النظافة، بالإضافة إلى مراجعة الإنارة في الشوارع المؤدية للجان وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول المواطنين.

انتخابات مجلس النواب

كما شدد اللواء الجندي على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية خلال يومي الانتخابات، حيث تم التأكد من تطهير وتسليك بالوعات الأمطار، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، وفحص أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، وتأمين المداخل ضد الانزلاق، ومراجعة المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن.

وأشار المحافظ إلى تجهيز طفايات الحريق داخل وخارج المدارس، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، مع توزيع سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من مقار اللجان، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة أي موقف طارئ على مدار الساعة.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني على باقي اللجان بالمراكز والمدن، مشددًا على أن محافظة الغربية ستستقبل 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، وأن الهدف هو تنظيم انتخابات مجلس النواب في أجواء آمنة ومنظمة ومظهر حضاري يليق بالمحافظة وأبنائها.