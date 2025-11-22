قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مدارس المحلة وسمنود لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة داخل عدد من المدارس بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، المخصصة كمقار للجان الانتخابية، لمتابعة مستوى التجهيزات والاستعدادات الجارية قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري. وجاءت الجولة في إطار حرص المحافظة على الاطمئنان المباشر على سير الأعمال داخل اللجان وضمان أن جميع الملاحظات تُعالَج على الفور.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية المعدة كلجان انتخابية، واطمأن على مدى تجهيزها بالإضاءة والتهوية الجيدة، ومراجعة مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك المولدات الكهربائية، والتأكد من سلامة مداخل ومخارج المدارس، وتوافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين والعاملين. كما راقب المحافظ استكمال تجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع لضمان انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن شالمحافظة حريصة على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كراسي متحركة ومظلات ومناطق انتظار مريحة أمام المدارس، إلى جانب رفع علم الجمهورية ووضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم كل لجنة لتسهيل وصول الناخبين.

وفي محيط المدارس، شدد المحافظ على تكثيف اعمال رفع الإشغالات وقص الأشجار، ورفع مستوى النظافة، بالإضافة إلى مراجعة الإنارة في الشوارع المؤدية للجان وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول المواطنين.

انتخابات مجلس النواب 

كما شدد اللواء الجندي على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية خلال يومي الانتخابات، حيث تم التأكد من تطهير وتسليك بالوعات الأمطار، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، وفحص أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، وتأمين المداخل ضد الانزلاق، ومراجعة المولدات الكهربائية وتغطيتها بشكل آمن.

وأشار المحافظ إلى تجهيز طفايات الحريق داخل وخارج المدارس، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، مع توزيع سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من مقار اللجان، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة أي موقف طارئ على مدار الساعة.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني على باقي اللجان بالمراكز والمدن، مشددًا على أن محافظة الغربية ستستقبل 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، وأن الهدف هو تنظيم انتخابات مجلس النواب في أجواء آمنة ومنظمة ومظهر حضاري يليق بالمحافظة وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية لجان انتخابات مجلس النواب 2025م تطوير اللواء أشرف الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد